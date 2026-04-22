I Dialoghi del Sacro Monte: Cacciari e il dialogo come conflitto
In vista della nuova edizione 2026 della rassegna che unisce filosofia, arte, spiritualità alla Casa Museo Pogliaghi Massimo Cacciari rilegge il logos come tensione tra differenze: non armonia ma confronto anche duro. Un invito all’Occidente a riscoprire compromesso e mediazione
Nel primo episodio del podcast I dialoghi del Sacro Monte 2025 e in vista della nuova edizione di quest’anno vi riproponiamo l’intervento del filosofo Massimo Cacciari che offre una riflessione profonda sul dialogo, inteso non come un semplice scambio pacifico di opinioni, ma come un confronto dinamico, che può anche portare al conflitto. Al centro del suo intervento c’è la parola greca logos, tradizionalmente associata alla ragione e alla parola, ma anche come un concetto che evoca la tensione tra differenze, che non sempre si risolvono in armonia.
Cacciari si rifà alla figura di Tucidide, il grande storico greco, il quale, nel suo racconto della guerra del Peloponneso, esplora le drammatiche dinamiche di potere tra gli imperi, mettendo in evidenza come, nel loro egocentrismo e nella ricerca del dominio, essi rischiano di autodistruggersi. Questo monito, ancora oggi, risuona forte: chi abbandona la ricerca di un terreno comune e si arroga il diritto di imporre la propria superiorità è destinato a perdere, sia sul piano politico che sociale.
La riflessione di Cacciari affronta dunque la tensione tra l’aggressività innata dell’essere umano e l’impegno razionale necessario per costruire una comunità fondata sul compromesso e sulla mediazione. In un’epoca segnata dalla globalizzazione tecnica, la filosofia politica dell’autore lancia un appello urgente all’Occidente: è il momento di rinunciare a logiche di dominio assoluto, che rischiano di sfociare nel conflitto, e di riscoprire l’arte politica del compromesso.
Cacciari non parla di un compromesso qualsiasi, ma di un riconoscimento autentico dell’altro, di una volontà di ascoltare e comprendere le differenze, trasformandole da ostacoli a risorse per una convivenza più sana e vitale. Solo attraverso un processo di mediazione, che tenga conto delle divergenze, è possibile costruire un mondo politico più stabile e cooperativo.
Il dialogo, quindi, non è una strada facile. Non è una mera distensione dei conflitti, ma un confronto serrato, talvolta doloroso, che porta alla creazione di relazioni feconde tra differenti visioni del mondo. È in questo spazio di tensione, dove la parola diventa il campo di battaglia per il riconoscimento reciproco, che si costruisce una vera comunità.
Questo richiamo alla lezione di Tucidide non è solo storico, ma profondamente attuale, poiché ci invita a riflettere sulle sfide globali che stiamo affrontando, dove le dinamiche imperialistiche e le prevaricazioni possono portare al conflitto. La sfida, secondo Cacciari, è quella di rifiutare la pretesa di superiorità e di riscoprire un dialogo fondato sulla cooperazione e sul riconoscimento dell’altro.
In un mondo sempre più interconnesso, dove i conflitti sembrano moltiplicarsi anziché diminuire, la lezione di Cacciari è chiara: è solo attraverso un’autentica mediazione, che non rinunci alla complessità delle differenze, che l’Occidente può sperare di superare la sua crisi e di evitare il declino.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.