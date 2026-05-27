Festa dello Sport al Campus dell’Insubria: un successo

Praticare attività fisica fin dall’infanzia è fondamentale per lo sviluppo motorio, psicologico e sociale dei bambini: insegna a gestire le emozioni, a rispettare le regole e a comprendere il valore del gioco di squadra. Un esempio perfetto di questa filosofia si è concretizzato venerdì scorso al Campus sportivo dell’Università dell’Insubria, a Bizzozero, per la Festa dello Sport. L’evento ha coinvolto le scuole dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank”, portando sul campo circa 700 bambini grazie alla sinergia tra diverse realtà, a partire dall’Uisp.

Tornei di pallavolo, basket, beach volley, competizioni di atletica e poi golose (ma sane) merende. Rita Di Toro, presidente di Uisp Varese, ha ricordato con orgoglio le radici del progetto: «È una festa che ho istituito io moltissimi anni fa, che continua ad esistere grazie agli insegnanti che la portano avanti. Tutti gli anni, anche se sono in pensione, vengo a dare una mano. Uisp è da sempre presente nella scuola con diversi progetti e collabora proficuamente con il Cus Insubria e con la commissione sport. Ci tengo a ringraziare davvero tutti».

Un legame, quello tra scuola e sport, sviluppato dal Centro Universitario Sportivo. Eugenio Meschi, presidente del Cus dell’Insubria (Varese e Como), ha spiegato: «La festa è un’iniziativa consolidata, che per noi rappresenta lo sbocco naturale delle attività di educazione motoria e di avvicinamento allo sport che portiamo avanti nelle scuole durante l’anno. I bambini di oggi non hanno la stessa agilità che si aveva una volta; per questo l’evento fa parte di un’attività più ampia che svolgiamo sul territorio, mirata anche al recupero di capacità motorie che nel passato tutti possedevano».

«Abbiamo costruito un bellissimo rapporto con gli insegnanti dell’Anna Frank e i bambini ormai si aspettano questa festa. Vengono sempre molto volentieri ed è un modo fondamentale per avvicinarli il più possibile allo sport – aggiunge Paola Comolli, che si occupa della parte amministrativa e delle attività con i più piccoli – È importante coinvolgerli al massimo». Un punto di vista condiviso da Marco Patricolo, insegnante di educazione motoria all’Anna Frank e referente dello sport per il plesso: «lo sport è importantissimo: dà tantissimi consigli e offre lezioni di vita».

Il grande valore dell’evento è stato sottolineato infine dalle autorità (l’assessore allo sport Stefano Malerba e i servizi educativi Rossella Dimaggio) e dalle istituzioni scolastiche. Giuseppe Carcano, direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ha messo l’accento sull’impatto sociale della giornata: «È una bellissima iniziativa, il cui punto di forza è la presenza dei genitori. Al di là del puro movimento sportivo, il vero valore sta nella bellezza dello stare insieme; è questo l’aspetto rilevante. Inoltre, svolgere l’evento a Bizzozero consente di far respirare ai bimbi un po’ di aria universitaria, cosa che costituisce una spinta positiva per il loro futuro».

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