Violento scontro a Bodio Lomnago, motociclista in gravi condizioni

Incidente stradale sulla strada provinciale del lago di Varese, a Bodio Lomnago: lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto. Il motociclista è in gravi condizioni.

È successo poco dopo le 13 all’altezza del distributore di benzina, vicino all’incrocio della strada principale con via Acquadro e via Piave.

Sul posto stanno intervenendo due ambulanze e l’elisoccorso, attivati in “codice rosso”.

I feriti sono un ragazzo di vent’anni e un uomo di 37.

Uno dei due feriti – motociclista 37enne – è stato trasferito in gravi condizioni dall’elicottero al Circolo di Varese, dove è giunto alle 14.54.

Anche l’altro ferito è stato portato al Circolo, ma non è grave (ha comunque riportato ferite).

Presente anche la Polizia Locale di Azzate per i rilievi e per regolare il traffico.

Secondo una prima ricostruzione la moto veniva da Varese e procedeva in direzione Cazzago, quando un furgone di un corriere – guidato dal ragazzo di vent’anni – ha svoltato centrandolo in pieno.

Nello stesso punto nel 2017 si era registrato uno scontro mortale, anche in quel caso tra un’auto e una moto, ad avere la peggio era stato il motociclista.