Indietro nel tempo, al Centro socio ricreativo nuovo appuntamento con la storia di Azzate

Il Centro Socio Ricreativo di Azzate si conferma un punto di riferimento fondamentale per la comunità, grazie a un programma ricco di iniziative culturali, sociali e ricreative.

Tra le attività più attese, venerdì 21 marzo alle ore 15:00 si terrà il terzo incontro dedicato alla storia del territorio, un progetto nato dalla volontà di alcuni soci desiderosi di approfondire le proprie origini e aperto a tutti gli interessati.

“Questo lavoro di ricerca – spiega il vicepresidente dell’associazione, Enzo Favini – parte dalle origini di Azzate e, per le epoche successive, si basa principalmente sulle mappe di San Carlo Borromeo del 1574 e sulle mappe Teresiane del 1722, e offre un’illustrazione dettagliata del nostro territorio dal 1600 al 1900”.

Relatore dell’incontro, che si terrà in Sala Triacca, in via Alessandro Volta 26, sarà Marino Sessa, la documentazione fotografica di Marino Fantoni.

Gli incontri dedicati alla storia locale hanno suscitato grande interesse e un’alta partecipazione, tanto che sono già in programma nuove date per approfondire ulteriormente il tema. “La risposta positiva da parte dei cittadini dimostra quanto sia sentita l’esigenza di conoscere le nostre radici e di rafforzare il legame con il territorio”, aggiunge Favini.

Oltre agli appuntamenti culturali, il Centro Socio Ricreativo, guidato da Anna Ossola, propone numerose attività dedicate al benessere e alla socializzazione. Negli ultimi anni sono state organizzate conferenze su tematiche sanitarie, con interventi su dermatologia, oculistica, gastroenterologia, agopuntura, cardiologia e nutrizione. “Sono previsti ulteriori incontri su argomenti di interesse medico, per offrire ai nostri soci occasioni di informazione e prevenzione”, sottolinea il vicepresidente.

Il Centro promuove anche momenti di aggregazione attraverso giochi di carte, in particolare il Burraco, oltre a incontri culturali, corsi di ballo di gruppo e attività motorie. Non mancano i laboratori creativi, come quelli dedicati al cucito e alla maglia, e le gite organizzate grazie al contributo dei soci esperti, con l’obiettivo di scoprire il territorio e visitare località turistiche.

Il successo del Centro è testimoniato dall’aumento costante degli iscritti: dagli 80 soci del 2022, si è passati a 250 nel dicembre 2024, con un numero che continua a crescere. “Ad oggi, a inizio anno, contiamo già 238 iscritti”, conclude Favini, “l’obiettivo è di raggiungere presto i 300 soci”.