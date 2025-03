Lorenzo Ferraro e Debora Spalenza sul trono del Gran Prix della Valbossa

Lorenzo Ferraro dell’Arsaghese e la lodigiana Debora Spalenza della Orecchielle Garfagnana si sono imposti nella 32a edizione del Grand Prix della Valbossa disputata domenica 16 marzo con partenza e arrivo all’oratorio di Azzate. Gara che ha aperto anche il calendario 2025 del Piede d’Oro, circuito nel quale la vittoria è andata a Luca Ponti (Atletica 3V) e alla stessa Spalenza.

Una gara, quella organizzata dai Valbossa Runners, al quale hanno preso parte ben 436 appassionati (160 iscritti al Piede d’Oro) a riprova della grande voglia di podismo in questo primo scorcio di stagione. Un esercito premiato dal meteo, con la pioggia che ha dato tregua dopo essere caduta copiosa nei giorni precedenti su un percorso che alterna tratti di asfalto e di bosco ma anche il passaggio attraverso la spettacolare piana di Vegonno. Terreno comunque pesante che ha messo a dura prova sulle parti sterrate.

Ferraro, che quest’anno non è iscritto al Piede d’Oro, ha preceduto sul traguardo nell’ordine Alessandro Santaromita e, come detto, Luca Ponti cui è toccato l’onore di vincere la prova del circuito podistico provinciale. Alle loro spalle si sono piazzati nell’ordine Guglielmo Fachini (Arcisate), Giulio Vinci, Riccardo Laudi (Aermacchi), Biagio Spadaro e Antonio Vasi (Cardatletica).

In campo femminile Spalenza ha fatto il vuoto precedendo nell’ordine Ilaria Bianchi (La Recastello Radici) staccata di oltre 3′, Greta Banfi, Elensa Soffia (Cassano Magnago) e Martina Menegotto (Valbossa). A seguire Maria Chiara Bertin, Elisabetta De Zulian (Arcisate) ed Elena Perin.

Rotto il ghiaccio con la prima gara stagionale, il Piede d’Oro si concede una breve pausa per tornare poi il 6 aprile quando è in programma l’Arsalonga, tradizionale appuntamento ad Arsago Seprio organizzato dalla GPA Arsaghese e giunto alla 6a edizione.

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO

16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza)

6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run

27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino

4 maggio: Malnate – Città di Malnate

11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running

25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate

6 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

21 settembre: Varese – Marciando per la vita

5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili