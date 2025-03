Tir urta un guard rail e si ribalta sulla 336 a Gallarate, ferito un uomo

Mattina complicata per gli automobilisti che utilizzano la strada statale 336 che collega l’Autostrada dei Laghi all’aeroporto della Malpensa. Intorno alle 7,15 si è infatti verificato un incidente, all’altezza dello svincolo di Gallarate, nel quale una persona è rimasta ferita.

Secondo le prime indicazioni un autoarticolato urtando il guard rail si è successivamente ribaltato. L’uomo alla guida, 51 anni, è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice giallo; sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica. Il ferito non sarebbe però in pericolo di vita.

Come prevedibile il traffico, già fitto, della mattina è ulteriormente aumentato causando lunghe code nella zona interessata all’incidente dove sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco.