Ecco come funzionerà la Comunità Energetica Rinnovabile, ad Azzate un incontro per i cittadini

Il Comune di Azzate organizza un incontro pubblico per presentare l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “Lozza Blu e Sociale“. L’evento si terrà lunedì 24 marzo alle ore 20.45 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Azzate, in Via Conti Benizzi Castellani 1.

Chi può partecipare?

L’iniziativa è rivolta a cittadini, attività commerciali e imprese che siano collegate alla cabina primaria AC001E01454 e desiderino aderire alla comunità energetica in qualità di consumatori, prosumer (produttori e consumatori) o semplici produttori di energia rinnovabile.

I vantaggi dell’adesione

Entrare a far parte della CER “Lozza Blu e Sociale” offre alcuni benefici quali ottenere un contributo a fondo perduto fino al 40% per le spese di installazione di nuovi impianti fotovoltaici; nessun costo di adesione né oneri per la gestione amministrativa; opportunità di contribuire attivamente alla transizione energetica, favorendo lo sviluppo sostenibile, sociale e ambientale del territorio.

Come aderire?

Per partecipare all’incontro e valutare l’adesione, è necessario portare con sé la bolletta elettrica, dove sono indicati il codice POD e il consumo annuo di energia. Per verificare se il POD è collegato alla cabina primaria AC001E01454, basta visitare il sito a questo link