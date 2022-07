Peter Pan va in scena in piazza ad Abbiate Guazzone per le famiglie

Ingresso gratuito per lo spettacolo di Teatro Blu in scena domenica 31 luglio alle ore 21 in piazza Unità d’Italia a Tradate per Terra e laghi Festival

Domenica 31 luglio alle ore 21 il Festival Terra e Laghi 2022 arriva a Tradate e trasforma la piazza dell’Unità d’Italia di Abbiate Guazzone in un teatro all’aperto per proporre alle famiglie con bambini un’originale versione di Peter Pan.

La scena si apre su Peter, uomo d’affari impegnato nella sua piccola scalata sociale.

Si sveglia la mattina di buon ora, si lava, si veste, fa colazione, corre in ufficio dove trascorre la sua giornata a ritmo accelerato fra telefonate, riunioni, corse da un piano all’ altro, calcoli, responsabilità, riepiloghi, e mille altre faccende. La sera è così stanco che non riesce a prendere sonno e la sveglia suona inesorabilmente ogni mattina alla stessa ora.

Durante la giornata ripetitiva e il susseguirsi sempre uguale delle azioni, interviene Trilly, una bambina un po’ magica, che cerca di richiamare l’uomo d’affari, di fermarlo, e di toglierlo dal vortice in cui si è, suo malgrado, catapultato. Ma l’ uomo non la vuole ascoltare, la sua presenza lo infastidisce.

Trilly non lo riconosce più e decide di andarsene, vuole ritornare nella sua isola: l’Isola che non cè. Nel ricordarla incomincia a poco a poco a darle forma e tenta di trascinare Peter in questo suo gioco: riemergono così dalla memoria la nave dei Pirati, la laguna con le Sirene, gli indiani e Giglio Tigrato rapita da Capitan Uncino con l’ aiuto di Spugna, per costringerla a rivelare il rifugio segreto del suo più grande nemico: Peter Pan.

E in questo susseguirsi di vicende l’ uomo e la bambina si abbandonano ai voli pindarici della fantasia dimenticando la fatica del ritmo quotidiano e riscoprendo il sapore del gioco. Catapultandosi da un personaggio all’ altro i due narrano le rocambolesche avventure dei tanti personaggi che popolano la storia. L’ uomo sembra dimenticare, almeno per un momento, il suo ruolo sociale e riscopre, attraverso il gioco fantastico, lo spirito della giovinezza e il piacere del lasciarsi andare in un luogo dove tutto è possibile.

Il legame ritrovato continuerà a permeare il quotidiano, che pur con le sue regole, sarà vissuto con spirito diverso, più leggero, più sereno.

Spettacolo di Teatro Blu con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà; testo e regia di Silvia Priori.

In caso di pioggia lo spettacolo andrà in scena al Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone.

Ingresso gratuito.