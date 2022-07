Scontro da due auto al bivio A8/A9, ferite due persone

(immagine di repertorio) Un grosso incidente stradale è avvenuto in autostrada tra l’immissione dalla Como-Chiasso e l’uscita di Origgio Ovest, in direzione Legnano. Coinvolta un’Audi A3 nera con una una lancia Ypsilon scura. È accaduto intorno alle 5.30 di sabato mattina, 16 luglio, quando ancora non c’erano molte vetture in circolazione. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi dell’ATS Novate che hanno aiutato le due persone rimaste coinvolte, un uomo di 29 anni e una donna di 43, per fortuna solo con lievi ferite, tanto che non sono state portate in ospedale. Si è verificato qualche disagio al traffico in crescendo durante la mattinata che si è risolto presto facendo riprendere la normale circolazione sull’autostrada.