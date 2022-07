Sommozzatori ed elisoccorso sul Ticino a Somma Lombardo per una persona in acqua

Soccorsi in atto sul fiume Ticino all’altezza della spiaggia Fogador di Somma Lombardo, in località Maddalena. Carabinieri, Vigili del Fuoco di Busto Arsizio, sommozzatori di Milano, ambulanze ed elisoccorso sul posto per le ricerche di una persona di sesso maschile che non sarebbe più riemersa dopo un tuffo nel fiume.

L’allarme è scattato attorno alle 15,50 quando diversi mezzi si sono mossi per raggiungere la spiaggia, oggi particolarmente affollata di bagnanti visto il giorno festivo e il caldo opprimente.

(seguono aggiornamenti)