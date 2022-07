Storie sotto le stelle per i bambini nel parco della Biblioteca di Marchirolo

Torna Storie Sotto le Stelle, l’appuntamento serale con storie e racconti sussurrati per bambini nella magia del parco di sera, venerdì 15 luglio alle ore 20.30 nel parco Camillani, il giardino della Biblioteca di Marchirolo.

Ad accompagnare la lettura di racconti e albi illustrati scelti dalle bibliotecarie per la serata anche la Banda musicale di Marchirolo.

L’ingresso è libero e aperto a tutti, non serve la prenotazione.

In caso di pioggia l’evento sarà rinviato.

Per l’occasione la biblioteca sarà aperta dalle 19 alle 22.

Il parco della Biblioteca è in via Dante 17 a Marchirolo.