Tipo di penne e i loro usi infiniti

Penne a sfera

Le penne a sfera sono la scelta più comune e l’inchiostro fuoriesce in modo denso e pastoso. Sono una buona scelta per coloro che cercano una penna a inchiostro che non sarà in grado di sanguinare sulla carta o se stai cercando la longevità.

Tuttavia, possono richiedere più tempo per scrivere, quindi potrebbero non essere la scelta migliore per coloro che scrivono frequentemente e desiderano ridurre al minimo lo sforzo sulla mano. L'inchiostro delle penne a sfera può asciugarsi rapidamente, il che rende la penna un'ottima scelta per gli scrittori che scrivono con la mano sinistra.

Penne a cuscinetto

Se hai la tensione nelle mani, questa potrebbe essere un’ottima alternativa per te poiché scrivere con una penna a sfera richiede solo una piccola pressione. Possono scrivere con tratti più lunghi rispetto alla penna a sfera poiché l’inchiostro è sparso sulla carta. Di solito hanno una sensazione distinta per iscritto, qualcosa che molti preferiscono.

Penne gel

La penna è popolare perché consente all’inchiostro di essere rilasciato allo stato liquido e successivamente di solidificarsi. Ciò consente la sensazione liscia di una scivolata, ma non causa un eccessivo affaticamento della mano e previene anche il sanguinamento. La maggior parte delle penne gel utilizza inchiostri a base d’acqua che consentono colori vivaci o divertenti.

Anche se in genere vengono forniti con punte sottili, ma forniscono una quantità significativa di feedback. Per questo motivo, sono adatti per la scrittura di tutti i giorni, ma potrebbero non essere la scelta migliore per scrivere su superfici lisce come le ricevute. Le penne gel ad asciugatura rapida sono le migliori per coloro che desiderano ridurre le sbavature, ad esempio per gli scrittori che scrivono con la mano sinistra.

Questa è un’ottima alternativa per chiunque cerchi una penna divertente per creare o colorare documenti . È anche un’ottima opzione di penna per i bambini.

Penne stilografiche

Nel caso degli inchiostri per penne stilografiche, ci sono molti diversi tipi di inchiostri tra cui puoi scegliere. Ma è probabile che la maggior parte degli inchiostri per penne stilografiche utilizzi coloranti. Sono disponibili in una gamma di sfumature diverse e sono generalmente impiegati per creare opere d’arte .

Alcune penne stilografiche sono costruite utilizzando inchiostri pigmentati che le rendono leggermente più resistenti all’acqua e offrono meno variazioni di colore rispetto agli inchiostri a base di coloranti.

I principali tipi di penne tra cui scegliere

Se stai cercando di determinare il giusto tipo di penna per soddisfare le tue esigenze, segui queste linee guida nella tua mente. Con una miriade di opzioni di inchiostro e penna sul mercato, è meglio scegliere il tipo di penna che ti piace che soddisfi anche le tue esigenze. Se stai cercando penne di marca da regalare o per un prossimo progetto, c’è un’opzione adatta alle tue esigenze.

