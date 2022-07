Truffe tramite Sms, allarme della Polizia di Stato per messaggi ai danni di correntisti di diverse banche

È in corso una campagna di smishing – le truffe tramite messaggi Sms – ai danni dei correntisti di diversi istituti bancari.

Attraverso un sms, apparentemente proveniente dal “sistema IoSicuro”, l’utente viene avvisato di un movimento sul conto corrente ed invitato a cliccare su un link per verificare l’operazione.

Il link reindirizza su un sito clone della banca dove per accedere bisognerà inserire le credenziali dell’home banking e il proprio numero di telefono. I dati inseriti saranno così nella disponibilità del truffatore.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni consiglia di attivare sul proprio dispositivo una buona protezione antivirus, di non cliccare mai sui link ricevuti via mail o SMS e di non inserire i propri dati personali, soprattutto quelli bancari.

Per ulteriori consigli su come difendersi dai tentativi di phishing, leggi l’approfondimento dedicato al link https://www.commissariatodips.it/…/consigli/index.html

Per fare una segnalazione, clicca sul link https://www.commissariatodips.it/