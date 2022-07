Un weekend di eventi a Varese tra i Giardini Estensi, Villa Toeplitz e Schiranna

Anche questo fine settimana sono diversi i momenti dedicati a musica, teatro e cultura in città. Torna il Varese Gospel & Soul, che sarà venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio ai Giardini Estensi e nelle piazze del centro. Venerdì 15 appuntamento alla Schiranna con lo street food di Sapori e Musica del mondo; sabato 16 e domenica 17 ci sarà la manifestazione Tra Sacro e Sacro Monte in vari punti della città; domenica 17 alle 10.30 un incontro ai Giardini Estensi con Varese Estense Festival Menotti, mentre alle 17.30 appuntamento a Villa Toeplitz con Radici al futuro.

Da non perdere anche gli eventi durante la settimana, come il cinema all’aperto di Esterno Notte nella cornice dei Giardini Estensi, spettacoli per bambini e altri appuntamenti.

Tutti i dettagli: Estate varesina