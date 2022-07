Va a sbattere contro un camion e resta incastrato tra le lamiere, grave un 36enne in Valle Leventina

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio in Valle Leventina, in Canton Ticino.

Poco prima delle 13,30, per cause ancora in corso di accertamento, un automobilista di nazionalità olandese che viaggiava in direzione nord sull’autostrada A2, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un camion con targhe polacche che in quel momento avanzava a velocità ridotta per un rallentamento del traffico.

Oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i pompieri del Corpo pompieri Alta Leventina che hanno estratto dalle lamiere il conducente della vettura con l’ausilio di una pinza idraulica. Sul posto anche i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che hanno prestato le prime cure al 36enne e l’hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica l’uomo ha riportato gravi ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici del caso, la corsia autostradale interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa con deviazioni del traffico sulla strada cantonale.