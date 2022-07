Varesino arrestato in vacanza: litiga e spacca tutto in hotel a Gabicce

L’alcol, o forse il caldo. O qualcosa che rende nervosi, incapaci di stare con la bocca chiusa e le mani a posto anche nel luogo di relax per eccellenza; le vacanze. E invece no, al posto della seduta sul lettino c’è quella prima della caserma dei carabinieri e poi con la barba ancora da fare direttamente in faccia al giudice, per direttissima, con tanto di condanna.

Tutto per via dei modi incontenibili di un varesino 44 enne incensurato che – come riporta il Carlino – ha dato in escandescenze già in hotel convinto che qualcuno volesse addirittura ucciderlo, al mattino, per fare rientro nel pomeriggio ancor più arrabbiato di prima. Risultato: danneggiamenti e violenza alle cose dell’albergo e naturale approdo con sirena da parte della macchina del Radiomobile. Ma invece di convincersi a stare tranquillo l’uomo ha di nuovo tirato fuori le unghie per addirittura spintonare uno dei militari che gli chiedeva i documenti.

Rintracciato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, condotto in caserma e condannato con pena applicata su accordo tra le parti a tre mesi di reclusione, sospesa. Oltre a quello della vacanza, dovrà in più pagarsi i soldi dell’avvocato.