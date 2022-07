In volo tra le stelle: viaggio per piccoli astronauti all’Osservatorio del Parco Pineta

Pronti a volare su Vega per guardare stelle e costellazioni da lì? L’iniziativa a cura di AstroNatura è per domenica 24 luglio alle ore 15

“Le costellazioni come non si sono mai viste”. Questo l’obiettivo del viaggio per piccoli astronauti “In volo tra le stelle” in programma all’Ecoplanetario del Centro didattico scientifico del Parco Pineta di Tradate.

Domenica 24 luglio alle ore 15 gli esperti della cooperativa AstroNatura proporranno ai bambini (età consigliata dai 6 ai 10 anni) di andare insieme su Vega per guardare le stelle da una nuova prospettica: “Chissà quali costellazioni riusciremmo a riconoscere”.

L’obiettivo dell’iniziativa è imparare ad orientarsi sotto un cielo stellato , scoprendo insieme le leggende che gli antichi popoli raccontavano intorno al fuoco.

A seguire altre due conferenze “In volo tra le stelle”, alle ore 16 e alle 17, dedicate però ad un pubblico adulto.

Biglietto intero 6 euro (biglietto ridotto per i minori di 14 anni a 4 euro).

Info e iscrizioni a questo link.