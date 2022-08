Sono 17 le scuole varesine che attendono la nomina del preside

Sono 17 le scuole in provincia di Varese senza dirigente. L’elenco è stato pubblicato dall’Ufficio scolastico a disposizione dei nuovi presidi, vincitori del concorso, che hanno tempo fino a domani a mezzogiorno per indicare 20 preferenze tra le istituzioni scolastiche libere e le province sempre in ordine di preferenza.

Sono quasi 300 gli aventi diritto che hanno chiesto di poter entrare in servizio nella nostra regione.

Le scuole varesine senza dirigente sono per la gran parte del ciclo primario: il comprensivo di Bisuschio Don Milani, il De Amicis di Busto, i due di Cassano Magnago, il Campo dei fiori di Comerio, il Dante Alighieri di Cuveglio, il benedetto Croce di Ferno, il Giovanni XXIII di Marchirolo, lo Zuretti di Mesenzana, il Manzoni di Samarate, l’Aldo Moro di Solbiate Olona; il Galilei di Tradate, il Marconi di Vengono Superiore e il comprensivo di Vergiate. Ci sono anche due istituti superiori: il liceo scientifico Grassi di Saronno e l’Einaudi di Varese.