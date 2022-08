Ciclista investito a Baraggia di Viggiù

Disavventura finita in ospedale per un ciclista di 56 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale e Baraggia di Viggiù questo pomeriggio, 10 agosto.

L’uomo viaggiava sulla via Bevera attorno alle 3 quando è avvenuto l’incidente. Sul posto i carabinieri della compagnia di Varese che hanno rilevato il sinistro e affidato lo sportivo alle cure del 118 che ha inviato sul posto un mezzo di soccorso, un’ambulanza dell’Sos di Besnate oltre a un’automedica.

Il ciclista, immobilizzato, posto su piano rigido e con parametri vitali monitorati, è arrivato in pronto soccorso a Varese prima delle 4 del pomeriggio.