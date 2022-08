Città di Varese, cinque squadre per il settore giovanile

Il settore giovanile del Città di Varese affronterà la nuova stagione con cinque squadre. All’under 19 nazionale, si aggiungono: l’under 18, impegnata nel campionato regionale, mentre under 17, under 15 e under 14 disputeranno i campionati provinciali. (nella foto, Alessandro Unghero)

L’Under 19 Nazionale sarà allemata da Alessandro Unghero, tecnico di Gerenzano, che arriva in biancorosso dopo sette stagioni nei professionisti trascorse tra Fiorentina, dove è stato prima collaboratore tecnico e poi vice di Bigica e Galloppi in Primavera, e infine Empoli dove la passata stagione ha guidato l’Under 16 Nazionale. Nello staff dell’Under 19 c’è l’ingresso del match-analyst Simone Colombo, mentre Luigi Pasquillo proseguirà come preparatore atletico.

L’Under 18 Regionale, che per politica societaria mirata alla crescita e formazione, militerà da sotto-età con il gruppo interamente composto da elementi del 2006. A guidare la squadra, che la scorsa stagione nel campionato di Under 17 provinciale ha chiuso al secondo posto, ci sarà per il secondo anno consecutivo Davide Bottone.

nella foto Matteo Ponti

Per l’Under 17, squadra composta da giocatori classe 2007 che parteciperanno sotto-età al campionato provinciale, vedrà alla guida Matteo Ponti, un nome noto nell’ambiente Città di Varese visto che nella stagione della fondazione del club, il 2019/20, ha militato come giocatore realizzando 25 reti. Per Ponti sarà la prima esperienza da allenatore nel settore giovanile agonistico in Italia dopo le esperienze in Svizzera con Lugano e Team Ticino.

Le squadre del biennio Giovanissimi sono entrambe di nuova costituzione e andranno ad affrontare i pari età nei rispettivi campionati. L’Under 15, riservata ai giocatori nati nel 2008, avrà come allenatore Roberto Civita che nel 2021/22 è stato prima assistente di Gianluca Porro e poi allenatore dell’Under 19 Nazionale nel finale di stagione dopo l’approdo di Porro alla guida della Prima Squadra.

Per i Giovanissimi Under 14, squadra formata da giocatori nati nel 2009, l’allenatore sarà Giuseppe Casabianca, tecnico che nel recente passato ha ottenuto risultati importanti nei campionati della delegazione di Legnano, di cui è stato anche allenatore della rappresentativa giovanissimi.

Figura preziosa nello staff tecnico dell’agonistica sarà il preparatore dei portieri Thomas Ambrosetti che, dopo aver formato i portieri Allievi e Giovanissimi della scorsa stagione, è pronto a cimentarsi a trecentosessanta gradi con tutte le squadre dall’Under 19 fino all’Under 14. Per Ambrosetti sarà un lavoro quotidiano intenso e importante, che sarà svolto seguendo gli input del responsabile dell’area portieri della società Gigi Romano.

Lo staff dei preparatori atletici dell’agonistica, oltre a Luigi Pasquillo, vedrà la conferma di Simone Lumastro (che seguirà la preparazione di Under 18 e Under 17) e l’ingresso di Matteo Anelli per le due categorie Giovanissimi.

Per quanto riguarda l’attività di base i colori biancorossi saranno presenti nelle categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Il gruppo Esordienti avrà come responsabile tecnico il vice-allenatore della Prima Squadra Leonidas Neto Pereira che, fresco di conseguimento del patentino Uefa C, è pronto a mettere a disposizione la sua esperienza. L’istruttore del gruppo sarà invece Gianluca Pigato, tecnico con esperienze in molti club del nord della provincia sia nell’attività di base che nell’agonistica.

I Pulcini a sette 2012-2013 avranno come istruttore Simone Lumastro, preparatore atletico delle giovanili ma con esperienze da istruttore alcune stagioni fa a Varese. Per i Primi Calci 2014 l’istruttore sarà Gabriele Rossini che nell’ultima stagione è stato uno dei riferimenti dei Piccoli Amici al fianco di Marco Caccianiga. Caccianiga, responsabile dell’attività pre-scolare, sarà l’istruttore dei Piccoli Amici 2015-2016 e riferimento del “Progetto Bimbo” per i più piccoli. Blendy Aljai è la new entry della pre-agonistica per quanto riguarda la preparazione dei portieri: sarà lui a seguire i portieri di Esordienti, Pulcini e Primi Calci.