Il dottor Rausei lascia l’ospedale di Gallarate per andare a dirigere la chirurgia di Cittiglio

Torna nell’azienda ospedaliera varesina il chirurgo Stefano Rausei, che lascia l’incarico al presidio sant’Antonio di Gallarate.

Il suo ritorno è in qualità di direttore della struttura di Cittiglio. Si è aggiudicato il concorso bandito dalla Sette Laghi dopo la riorganizzazione definita nell’ultimo POAS.

Stefano Rausei, laureatosi in Medicina e Chirurgia a pieni voti e con lode nel 2001 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dove si è specializzato in Chirurgia Generale nel 2007, ancora a pieni voti e con lode, arriva all’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Circolo di Varese nel 2009 che lascia dopo 9 anni per trasferirsi a Gallarate.

Il medico specialista vanta oltre 1500 procedure chirurgiche maggiori, in particolare in ambito oncologico a carico dell’apparato gastroenterico, anche di pertinenza ginecologica, di cui una significativa quota con approccio mini invasivo. Include, inoltre, numerosi interventi di chirurgia endocrina e chirurgia d’urgenza/emergenza, con specifico riferimento al trattamento della sepsi addominale e della patologia traumatica.

Consigliere nazionale della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO) e membro del Comitato Scientifico del Gruppo Italiano Ricerca Cancro Gastrico (GIRCG), il Dottor Rausei è autore di oltre 200 pubblicazioni indexate, nonché revisore dei più importanti periodici chirurgici di respiro internazionale.

Si è dedicato e si dedica inoltre all’attività didattica, con collaborazioni nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università dell’Insubria e di Milano a cui dedica impegno convinto nel ruolo centrale della formazione dei futuri specializzati.