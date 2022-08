E’ scomparsa Maria Guidi Musazzi, moglie di Felice e “mamma” della compagnia I Legnanesi

Lutto in città per la scomparsa di Maria Guidi, moglie del sempre indimenticato Felice Musazzi. Aveva compiuto 100 anni nella scorso mese di marzo.

“Mariuccia” è stata non solo la compagna di tutta la vita del fondatore della compagnia teatrale dialettale I Legnanesi ma è sempre identificata per essere stata la colonna portante della passione e dell’entusiasmo di quanti hanno animato l’attività teatrale del trio Teresa – Mabilia – Giovanni.

Non è stato ancora definito il funerale. In questo momento, Mariuccia riposa nella camera mortuaria della Fondazione San Francesco di Legnano, che i famigliari ringraziano per la cura e l’assistenza prestate. Proprio qui, a marzo, aveva festeggiato il traguardo dei 100 circondata dai famigliari e con la visita del sindaco Lorenzo Radice e dell’assessore Guido Bragato.