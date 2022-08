Giovane recuperato dai sommozzatori nel Ticino, è grave

Un uomo è stato recuperato dai sommozzatori a Turbigo, nel fiume Ticino. (foto di repertorio)

L’allarme è scattato attorno alle 18 di oggi domenica 7 agosto. I vigili del fuoco di Milano, secondo le prime informazioni, sono intervenuti per soccorrere un giovane di 23 anni che si era tuffato nelle acque del fiume e si era trovato in difficoltà. I sommozzatori sono riusciti a raggiungerlo, i medici hanno prestato le prime cure poi il giovane è stato caricato su un elicottero e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.