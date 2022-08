Giovani “pompieri” sventano un incendio al vecchio Toro Loco di Villa Cortese

Poteva avere conseguenze più gravi un incendio scoppiato oggi, giorno di Ferragosto, al vecchio locale Toro Loco di Villa Cortese, non fosse stato per il pronto allarme lanciato da un gruppo di ragazzi che stavano transitando sul territorio. La segnalazione da un gruppo di genitori che raccontano così la vicenda. In serata arriva anche il messaggio del sindaco Alessandro Barlocco: «Complimenti ai ragazzi. Davvero bravi. Probabilmente i “botti” erano dovuti a vetri o altri contenitori. Intervento terminato verso le 18».

Oggi pomeriggio verso le 15.30, Ian, Simone, Alessandro S, Giovanni, Alessandro C, stavano girando in bicicletta come di consueto per le strade di Villa Cortese, dopo la grigliata di Ferragosto con i genitori.

Arrivati in zona cimitero hanno visto del fumo salire dalle sterpaglie dall’altro lato della provinciale, così si sono avvicinati e hanno notato che, oltre al fumo, c’era anche del fuoco nelle vicinanze del vecchio locale Toro Loco ormai abbandonato. Perciò hanno fermato la prima macchina che hanno visto passare e hanno fatto chiamare subito i vigili del fuoco. Sì sono allontanati dalla zona, hanno avvisato i rispettivi genitori e, in attesa dei pompieri e dei carabinieri, ci sono state 3 esplosioni, probabilmente dovute a bombole di gas all’interno.

Dopo 15 minuti sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Legnano che hanno arginato le fiamme, il cui fumo si vedeva già a distanza anche dall’altra parte di Villa Cortese verso l’ospedale.

Nonostante la giornata con pochissime persone in giro, noi genitori dei ragazzi vorremmo fargli i complimenti per il loro senso di cittadinanza e per aver messo in pratica gli insegnamenti fatti in caso di pericolo coinvolgendo subito il pronto intervento tramite l’aiuto di un adulto.

Bravi ragazzi

Genitori orgogliosi di Villa Cortese