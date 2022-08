“Hospes srl“ erogherà il servizio mensa a Marnate

La giunta comunale a seguito dell’esito della selezione pubblica che ha individuato il nuovo partner del Comune di Marnate per il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 nella società Hospes S.r.L. ha approvato le tariffe relative al servizio.

Anche per l’anno scolastico 2022/23 è stata confermata la politica di sostegno sociale alle famiglie meno abbienti con la previsione di piani tariffari agevolati.

«E’ necessario precisare», spiegano dall’amministrazione, «per consentire ai cittadini di ben comprendere l’argomento, che servizio di refezione scolastica rientra nei servizi a domanda individuale per i quali ai sensi della normativa vigente i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti a copertura delle spese di gestione del servizio e pertanto le tariffe sono adeguate al costo del servizio stesso, con addebito agli utenti del puro costo del pasto, rimanendo a carico dell’Ente i costi di personale, veicolazione, gestione e manutenzione del sistema informatico ecc…».

«In base a ciò, precisato altresì che la percentuale di copertura del servizio di refezione scolastica a carico dei cittadini è pari al 90,32% e che la restante parte rimane anch’essa a carico del Comune di Marnate come da determinazione assunta in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2023, stanti gli aumenti dei costi delle materie prime e di energia, le tariffe approvate prevedono un aumento pari a 0,53».

Il costo del pasto per gli alunni della scuola marnatese, rimane comunque contenuto tra quelli più bassi dei Comuni limitrofi, concloudono dal Comune, e ciò rappresenta, seppur comprendendo l’incremento dell’impatto economico per le famiglie, un risultato soddisfacente per la giunta. «Le modalità di iscrizione e versamento saranno comunicate con successivo avviso dal servizio».