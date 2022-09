Integratori alimentari: i più utili per affrontare l’autunno

L’autunno è ormai sempre più vicino e questo significa che ci dobbiamo preparare ad affrontare i primi malanni di stagione. Raffreddore, tosse, mal di gola, stanchezza cronica sono solo alcuni dei disturbi che affliggono moltissime persone proprio in autunno. Con la fine dell’estate e l’abbassarsi repentino delle temperature infatti è piuttosto normale andare incontro a questo genere di problematiche, anche perché il sistema immunitario in tale stagione è più debole. Fortunatamente però possiamo prevenire i classici acciacchi di stagione in modo da affrontare i mesi autunnali con la giusta forza. In che modo? Semplice: assumendo i giusti integratori. Vediamo quali sono quelli più consigliati in questa stagione.

# Integratori multivitaminici

Gli integratori multivitaminici possono rivelarsi dei veri e propri alleati ad ogni cambio di stagione e in modo particolare all’arrivo dell’autunno. Gli integratori alimentari di questo tipo si possono acquistare anche online, su FarmaOra, e sono i più consigliati in assoluto. Attenzione però: conviene sempre controllare che all’interno del prodotto siano presenti le seguenti vitamine, ritenute indispensabili più di altre:

La Vitamina C , che come ben sappiamo svolge un ruolo cruciale nel rafforzare le difese immunitarie dell’organismo e prevenire dunque i classici malanni di stagione;

, che come ben sappiamo svolge un ruolo cruciale nel rafforzare le difese immunitarie dell’organismo e prevenire dunque i classici malanni di stagione; La Vitamina D , che viene prodotta naturalmente dal nostro organismo mediante l’esposizione ai raggi solari. Proprio per questo, in autunno e in inverno non è raro andare incontro ad una carenza di tale vitamina e conviene integrarla in quanto è fondamentale per il benessere delle ossa e non solo;

, che viene prodotta naturalmente dal nostro organismo mediante l’esposizione ai raggi solari. Proprio per questo, in autunno e in inverno non è raro andare incontro ad una carenza di tale vitamina e conviene integrarla in quanto è fondamentale per il benessere delle ossa e non solo; Le vitamine del gruppo B, utilissime per migliorare l’umore contrastando ansia, stress e depressione che nella stagione autunnale potrebbero creare problemi.

# Integratori a base di magnesio

Per quanto riguarda invece gli integratori di minerali, quelli a base di magnesio sono i più consigliati nella stagione autunnale. Questo perché una carenza di magnesio si può manifestare con sintomi quali spossatezza, scarsa forza muscolare, crampi ed irritabilità. Tutte problematiche che soprattutto nella stagione autunnale possono creare grandi disagi, dunque vale sempre la pena effettuare le analisi del sangue e controllare i livelli di magnesio. Con un buon integratore è possibile contrastare la stanchezza, combattere l’insonnia e migliorare notevolmente l’umore oltre che le performance sportive in generale.

# Integratori a base di Echinacea

Tra gli integratori alimentari particolarmente consigliati nel periodo autunnale troviamo anche quelli a base di echinacea, che vale la pena assumere soprattutto se si è soggetti ad andare incontro ai classici malanni di stagione. Questa pianta infatti svolge un ruolo cruciale nel favorire l’aumento del numero dei globuli bianchi, che come ben sappiamo sono i maggiori responsabili delle difese immunitarie. Assumere un integratore a base di echinacea significa sostanzialmente potenziare il sistema immunitario e prevenire numerose problematiche tipiche di questa stagione.

Gli integratori che abbiamo appena citato sono quelli più utili nel periodo autunnale e si possono acquistare senza prescrizione medica anche online. Su FarmaOra è possibile trovare i migliori integratori alimentari in tal senso, ma il consiglio rimane sempre quello di consultare il proprio medico prima di intraprendere terapie di lunga durata.