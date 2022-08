La raccolta differenziata nelle Valli del Verbano raggiunge l’84%

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Gianpietro Ballardin, assessore all’Ecologia e Turismo della Comunità Montana Valli del Verbano, che fa il punto sulla raccolta differenziata nel territorio della comunità Valli montana del Verbano:

Stiamo monitorando nella sua complessità gestionale il sistema di raccolta di nei 30 comuni che fanno capo al servizio di raccolta dei rifiuti della Comunità Montana delle Valli del Verbano, per comprenderne gli aspetti che determinano eventuali difficoltà di gestione e per produrre elementi che saranno posti all’evidenza dei sindaci in un’apposita riunione che pensiamo di effettuare nel mese di settembre di quest’anno.

L’attuale sistema predisposto prevede due modalità di ritiro che nei mesi estivi amplificano la raccolta del secco e dell’umido a livello settimanale, mentre negli altri mesi il servizio del secco viene svolto a livello bisettimanale. Su questa tipologia di rifiuto, e sulla frequenza del ritiro, i dati di questi mesi evidenziano come il doppio livello estivo della frazione secca (rilevato dai dati di esposizione), non sia necessario in quanto gli operatori non riscontrano quantità tali da determinare la necessità di un passaggio del secco a livello settimanale.

La modalità quindicinale oltremodo è stata sperimentata dal comune di Laveno Mombello con risultati sufficienti alla condizione di ritiro e rispondente ai bisogni dell’utenza. Va poi considerato che sono in fase di distribuzione presso gli ECOMAT, (distributori automatici di sacchetti), installati attualmente a Cittiglio, Dumenza e Cuveglio, (quest’ultimo danneggiato il giorno dopo solo un giorno dal suo funzionamento da “vandali”), i nuovi sacchi per la raccolta del secco da 110 litri, che sostituiranno progressivamente i precedenti da 70 litri, che sono in fase di smaltimento presso gli sportelli verdi di Econord a Laveno Mombello, Cuvio, Luino e Maccagno. A breve installeremo nuovi ECOMAT anche a Laveno Mombello, Mesenzana e Porto Valtravaglia, con l’obbiettivo di rendere fruibile il servizio, su più punti del territorio, 24 ore su 24.

I dati medi della raccolta si mantengono in un trend costante di positività con una riduzione media della frazione secca con percentuali di diminuzione rispetto il precedente anno del 25/30% ed un aumento della percentuale differenziata media con il superamento della quota 81 sino a punte dell’84%.

I dati medi della raccolta si mantengono in un trend costante di positività con una riduzione media della frazione secca con percentuali di diminuzione rispetto il precedente anno del 25/30% ed un aumento della percentuale differenziata media con il superamento della quota 81 sino a punte dell’84%.

Si evidenziano alcune problematiche non prevedibili ma che devono trovare possibili soluzioni nell’ambito di rispetto della condizione di appalto, ad esempio sulla carta e cartone: il livello di produzione ed esposizione di questa tipologia di rifiuto è particolarmente elevato sia nella condizione di quantità, probabilmente data dagli acquisti on-line, che nella modalità di esposizione, in quanto vengono conferiti in forma voluminosa, elevata e senza un minimo sforzo di compattamento. Questa modalità di esposizione ha creato, e crea, notevoli difficoltà al servizio al punto che il comune di Luino ha aderito alla necessità attivando un servizio aggiuntivo che pensiamo debba essere attivato anche in altre realtà amministrative dove il problema continua a persistere.

Certamente diventa necessario sviluppare un azione comune per indurre i cittadini, le imprese e i negozianti al rispetto delle condizioni di conferimento affinché questi vengano esposti nelle forme consone al loro ritiro, quindi possibilmente impacchettati, tagliati in forme consone, esposti in una forma ordinata e di rispetto del decoro pubblico, inseriti negli appositi contenitori messi a disposizione della singola tipologia di utenza, (secchielli e carrellati muniti di microchip), che vanno sempre esposti quando si ritira questa tipologia di rifiuto.

Un altro sistema di raccolta che sta producendo dati significativi è quello del servizio porta a porta del verde e sfalci tra i comuni che vi hanno aderito raggiungendo il numero minimo di attivazione del servizio.

Questa raccolta non è solo vantaggiosa per la sua comodità e per il ridotto costo del servizio, ma anche per il miglioramento funzionale delle piattaforme ecologiche territoriali che, con questa modalità di raccolta, ridurrebbero il notevole flusso di traffico a vantaggio di una funzionalità generale del sistema operativo, che viene incanalato dal ritiro alla condizione di smaltimento rendendo più funzionale il servizio riducendo di conseguenza anche un minore impatto sulla condizione dell’inquinamento ambientale.

Su questo vi è la necessità di lavorare attraverso una partecipazione più attiva dei comuni per indirizzare e rendere più partecipata la condizione di servizio nei 30 comuni che partecipano all’appalto, considerato che i tempi di adesione per il 2023 scadono con la fine del mese di novembre 2022.

Abbiamo installato e reso disponibile in questi anni sistemi e modalità di conferimento che si pongono l’obbiettivo di intercettare le raccolte che si determinano attraverso i flussi turistici o da chi, possessore di seconde case o che usufruisce dei sistemi regolari di vacanza, non può esporre regolarmente al sistema di raccolta i rifiuti prodotti. Verificheremo nei prossimi giorni condizioni operative in grado di intercettare la necessità della singola produzione attraverso verifiche di funzionalità già sperimentate in altre realtà del territorio italiano che poi sottoporremo all’attenzione dei Sindaci.

Abbiamo in questi mesi attivato il sistema di conferimento per i villeggianti nelle piattaforme ecologiche, che sono aperte 7 giorni su 7, installato le eco-isole, nei comuni dove ci è stato indicato un notevole flusso turistico di Duno, Germignaga, Dumenza Castelveccana, Montegrino e Porto Valtravaglia che in un primo momento dovevano essere riservate solo al flusso turistico di passaggio ma che pensiamo di attivare anche per i possessori di seconde case iscritti alla Tari e indicati dai comuni come necessari fruitori, considerata la sperimentazione positiva attuata in alcune realtà in questi mesi che ha dato positività nei dati di gestione del servizio.

Installato negli scorsi anni le mini isole nei comuni di Agra, Brezzo di Bedero, Castelveccana, Cittiglio (località Vararo), Laveno Mombello (Via Revelli), Luino (località Colmegna), Tronzano. Come si può vedere, dalle tante cose indicate, un importante lavoro che ovviamente non deve essere considerato concluso ma parte di una serie di strategie in corso d’opera o di ulteriore necessaria applicazione, per migliore il sistema di raccolta e la capacità di servizio a favore delle esigenze dei comuni, dei cittadini e per la salvaguardia ambientale del territorio.

In questo contesto rientra anche l’attività promozionale rivolta agli studenti, promossa dalla Giunta della Comunità Montana Valli del Verbano, di un concorso a premi rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie, per la definizione di messaggi incisivi rivolti agli adulti per un corretto conferimento e contro l’abbandono dei rifiuti sul territorio.

Ci stiamo misurando con un tema di alta qualità e con l’impegno necessario per tentare di dare soluzioni positive ad un tema fondamentale per la vita de cittadini che abitano i bellissimi luoghi del nostro territorio, convinti della necessità “del fare” in una condizione che richiede collaborazione e capacità di sistema. Certo abbiamo le critiche degli “odiatori seriali”, o di chi pensa che “tutto sia facile o dovuto, e che attraverso i facili messaggi dei sistemi on-line osservano e insultano, ma noi siamo sempre più convinti che il nostro ruolo sia quello di dimostrare che alla capacità del “dire” debba saper prevalere la capacità di dimostrare che siamo, come cittadini ed amministratori capaci di rispondere positivamente ad un tema così difficile ma fondamentale quale è quello della raccolta dei rifiuti che tutti noi oggi produciamo.