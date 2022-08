Scontro tra auto e bici, ferito ciclista 62enne

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito in modo serio in un incidente tra la sua bici e un’auto, avvenuto questa mattina in via Gioacchino Rossini a Caronno Pertusella. Lo scontro è avvenuto attorno alle 7,30 di oggi, giovedì, e ad avere la peggio come sempre in questi casi è stato il ciclista.

Subito soccorso da un’ambulanza e dall’automedica, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Legnano in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri di Saronno per accertare la dinamica dell’incidente.