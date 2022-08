Sfondano la vetrina con un tombino, arrestati due uomini 

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato due uomini di 38 e 34 anni, entrambi di Muggió. È notte fonda, quando una donna viene svegliata da forti rumori provenienti dall’esterno. Affacciandosi dalla finestra, la signora nota due soggetti in azione, mentre stanno facendo razzia in un ristorante di Muggiò, all’interno del quale erano entrati sfondando le vetrine esterne.

Vengono subito avvisati i Carabinieri che convergono sul posto. I due malfattori si erano appena dileguati, ma i militari dell’Arma notano a terra delle tracce di sangue in corrispondenza del vetro infranto. Si scoprirà poi che uno dei due soggetti, nell’irrompere all’interno del ristorante, si era ferito al braccio con i vetri infranti. Le immediate ricerche permettevano di ritrovare a poca distanza il registratore di cassa prelevato dal locale con evidenti tracce ematiche sparse in superficie, e due soggetti che venivano subito raggiunti dai Carabinieri. Uno di questi presentava un vistosa e fresca ferita al braccio. Subito perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di oltre 60€ in monete, risultate essere l’importo contenuto nella cassa del ristorante.

I due venivano pertanto dichiarati in stato di arresto, ed il ferito soccorso da personale sanitario. Uno dei due era stato peraltro arrestato lo scorso maggio, dopo aver attuato un analogo colpo ai danni di ristornate di Muggiò. Condotti l’indomani davanti al Tribunale di Monza, il Giudice ha convalidato l’arresto collocando entrambi agli arresti domiciliari.