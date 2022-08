Evacuate tre persone per un incendio a Muggio, nel Mendrisiotto

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 11 in territorio di Muggio, in zona Roncapiano, è scoppiato un incendio.

Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il rogo si è dapprima sviluppato lungo una superficie prativa per poi parzialmente interessare anche il bosco.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio e della Polizia comunale di Chiasso nonché i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM), coadiuvati da tre elicotteri. Le operazioni per circoscrivere il rogo, rese difficoltose anche dal vento e dalla scarsità di precipitazioni, sono in parte tuttora in corso.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione di tre persone. Non si segnalano feriti o intossicati. Per consentire le operazioni di spegnimento e agevolare il transito dei veicoli di soccorso, la strada cantonale tra Scudellate e Roncapiano è stata chiusa.