Quattro parrocchie, un nuovo pastore: don Basilio da Somma Lombardo a Muggiò

Domenica 21 settembre alle ore 18.00 don Basilio Mascetti ha fatto il suo ingresso solenne nella Comunità Pastorale Madonna del Castagno di Muggiò.

Don Basilio Mascetti ha lasciato Somma Lombardo lo scorso 1 settembre.

A presenzierà il rito della presa di possesso è stato il Vicario Episcopale della zona V (Vimercate, Monza) Monsignor Michele Elli.

Alla celebrazione erano presenti alcuni rappresentanti della Comunità Pastorale Maria Madre presso la Croce di Somma Lombardo, tra i quali il Sindaco Stefano Bellaria e il nuovo Prevosto don Paolo Fumagalli e il Sindaco di Muggiò Michele Messina.

La Comunità Pastorale Madonna del Castagno conta ben quattro parrocchie: San Pietro e Paolo, San Carlo Borromeo, San Francesco d’Assisi e San Giuseppe in Taccona.

Se a Somma Lombardo, (frazioni comprese), si arriva circa a 15.000 abitanti, Muggiò conta ben 24.000 abitanti suddivisi nelle quattro parrocchie.