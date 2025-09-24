Quattro parrocchie, un nuovo pastore: don Basilio da Somma Lombardo a Muggiò
Domenica 21 settembre don Basilio Mascetti ha fatto il suo ingresso solenne nella Comunità Pastorale Madonna del Castagno
Domenica 21 settembre alle ore 18.00 don Basilio Mascetti ha fatto il suo ingresso solenne nella Comunità Pastorale Madonna del Castagno di Muggiò.
Don Basilio Mascetti ha lasciato Somma Lombardo lo scorso 1 settembre.
A presenzierà il rito della presa di possesso è stato il Vicario Episcopale della zona V (Vimercate, Monza) Monsignor Michele Elli.
Alla celebrazione erano presenti alcuni rappresentanti della Comunità Pastorale Maria Madre presso la Croce di Somma Lombardo, tra i quali il Sindaco Stefano Bellaria e il nuovo Prevosto don Paolo Fumagalli e il Sindaco di Muggiò Michele Messina.
La Comunità Pastorale Madonna del Castagno conta ben quattro parrocchie: San Pietro e Paolo, San Carlo Borromeo, San Francesco d’Assisi e San Giuseppe in Taccona.
Se a Somma Lombardo, (frazioni comprese), si arriva circa a 15.000 abitanti, Muggiò conta ben 24.000 abitanti suddivisi nelle quattro parrocchie.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.