Sos Malnate piange la scomparsa del volontario Luigi

Sos Malnate in lutto per la morte di Luigi Busnardo, volontario per oltre 20 anni, dal 2000 fino all’ottobre scorso.

«Dobbiamo a Luigi tantissimo – scrivono sulla pagina Facebook – un instancabile volontario e un istruttore sempre disponibile. Centinaia sono i volontari formati da Luigi nel corso degli anni alla qualifica di soccorritore. Ogni anno erano centinaia le ore di volontariato prestate di Luigi come soccorritore, su di lui si poteva sempre contare.

Grazie Luigi per quanto hai fatto per SOS.

Ci stringiamo intorno a Maria Alba e alla famiglia in questo momento così triste».

