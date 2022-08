Triplice evento a Venegono Superiore per i 100 anni di presenza dei Padri Comboniani

L’evento chiude la commemorazione per i 100 anni di presenza dei Padri Comboniani a Venegono Superiore e si svolgerà su 3 giorni

Triplice evento a Venegono Superiore dal 9 all’11 settembre.

Il 9 settembre concerto per pianoforte tenuto dal maestro Luigi Palombi e organizzato dall’associazione “I sentieri della musica”. Il 10 settembre concerto dell’orchestra “I piccoli musici” diretto dal maestro Carlo Taffuri e organizzato dall’associazione ImmaginArte. L’11 settembre dedicato all’incontro tra religioni, ci saranno infatti i rappresentanti di più credi che proporranno anche un breve momento di preghiera comune, vi saranno diversi gruppi etnici che allestiranno diversi stand dove saranno offerti degli assaggi di cibo appartenenti alle diverse tradizioni. Non mancheranno momenti di musica e balli, ma soprattutto la gioia di stare insieme in un condiviso spirito di pace che supera ogni differenza di razza, etnia o religione.