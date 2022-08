Via alla Sagra della Patata di Cunardo, ecco come funziona

Le cucine apriranno alle 19.00 il venerdì e il sabato, alle 12.00 e alle 19.00 la domenica. Durante la manifestazione la Baita del fondista sarà raggiungibile in auto (fino ad esaurimento dei parcheggi), con i bus navetta in partenza dal parcheggio del supermercato Tigros (via Varesina) oppure a piedi e in bicicletta

Manca poco all’inizio della quattordicesima edizione della Sagra della Patata di Cunardo. Ecco come funzionerà l’edizione 2022.

La sagra si svolge dal 5 al 7 agosto a Cunardo presso la Baita del fondista, in via per Bedero. Mille i coperti allestiti, oltre quaranta i quintali di patate arrivati, tutti dall’Italia, e undici quintali di gnocchi freschi in preparazione. Le cucine apriranno alle 19.00 il venerdì e il sabato, alle 12.00 e alle 19.00 la domenica. Durante la manifestazione la Baita del fondista sarà raggiungibile in auto (fino ad esaurimento dei parcheggi), con i bus navetta in partenza dal parcheggio del supermercato Tigros (via Varesina) oppure a piedi e in bicicletta grazie alla pista ciclabile della Valganna.

Una volta raggiunta la Baita bisogna scegliere un tavolo libero, a questo punto è possibile recarsi alla cassa per fare l’ordine indicando il numero del tavolo scelto. Una volta fatto l’ordine vanno ritirati in autonomia il bere e i dolci, nei relativi spazi, per poi sedersi al tavolo individuato in attesa che i camerieri vi servano le portate. Per chi invece vuole fare l’asporto, dopo aver fatto l’ordine in cassa può recarsi al punto di ritiro che sarà prontamente segnalato.

Ed ecco il menù ANTIPASTI: nervetti con patate in insalata, antipasto misto all’italiana, patate saltate con cipolla e rosmarino. PRIMI: gnocchi di patate al ragù, gnocchi di patate al pomodoro e basilico, gnocchi di patate viola noci e zola, ‘macchegnocco’ al ragù e piselli, tortelli ripieni di patate al pomodoro. SECONDI: brasato di manzo con purè, salsiccia in umido con cipolle e purè, uova all’occhio di bue con purè, fritto misto, grigliata mista, panino con il salamino. CONTORNI: patate fritte da patata fresca, patate saltate con cipolla, purè. DOLCI: frittelle dolci di patate, torte.

Come da tradizione l’intero incasso della sagra sarà destinato alla Scuola Materna di Cunardo.

Per festeggiare il ritorno della Sagra si svolgerà inoltre una gara tra i piatti del menù. A giudicare il piatto più gustoso 2022 sarà una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e personalità del territorio.