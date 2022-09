Bianchi rimette al centro della campagna elettorale la provincia di Varese

Territorio, territorio e ancora territorio. In mezzo ad una campagna elettorale che punta troppo spesso sui temi con maggiore appeal nazionale il deputato uscente Matteo Bianchi punta invece sulla provincia di Varese: lunedì 19 settembre alle 20.30 il candidato leghista al plurinominale per la Camera terrà una serata di approfondimento sulle esigenze specifiche del territorio varesino e dell’attività parlamentare portata avanti in questi anni a Montecitorio. Lo farà in compagnia del professore di economia aziendale e prorettore dell’università Lum Francesco Manfredi presso la sala Montanari di via Bersaglieri 1 a Varese.