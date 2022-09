Cade nei boschi di Dumenza, soccorso dall’elicottero

Un escursionista di 20 anni è stato recuperato da 118, vigili del fuoco e Soccorso Alpino nei boschi sopra Dumenza.

L’allarme è scattato intorno alle 12.15, sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Luino, una del CNSAS, un’ambulanza e un elicottero del sistema Areu-118.

Il recupero dell’escursionista – caduta malamente e impossibilitato a muoversi – è avvenuto proprio con il mezzo aereo (la foto è d’archivio).

Il giovane è stato poi trasferito in ospedale in codice verde, dunque non in pericolo di vita.