Oktoberfest. Musica, cucina e birra bavarese a Cassano Magnago

Birra a fiumi, cucina tipica Bavarese, BBQ, musica, giochi per tutte le età, per quattro giorni di puro divertimento

Da giovedì 15 fino a domenica 18 settembre si tornerà a vivere il divertimento del grande Oktoberfest, in completa sicurezza, all’area feste al coperto di Cassano Magnago, in via Primo Maggio.

L’area feste è al coperto quindi l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

La manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Le Officine con il patrocinio del comune di Cassano Magnago torna a grande richiesta per far festeggiare l’intera provincia di Varese in puro stile Bavarese. Il festival è ormai un appuntamento fisso, in grado di accogliere centinaia di partecipanti con birre e cibi tradizionali della pluri-centenaria fiera di Monaco, oltre a tantissima musica dal vivo.

Ingredienti della manifestazione

Spine con Birre originali Bavaresi

Area Food Specialità tradizionali della cucina Tedesca: Salsicce Bavaresi, Brezel, Bratwurstel, Costine, dolci tipici e molto altro ancora

Paninoteca per tutti i gusti!

Area Bimbi e giochi per tutte le età

… e molte altre sorprese

Ingresso sempre gratuito.

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE!

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo)

oppure chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +393495382384

Disponibile anche servizio di take away.

Menu

Brezel 4

Canederli al burro 10 €

Gnocchetti alla boscaiola 10 €

Stinco alla birra 12 €

Piatto Wurstel e crauti 9 €

Costine alla piastra con patatine fritte 13 €

Goulash con polenta 13 €

Salsiccia con polenta 12 €

Galletto Vallespluga con patatine 13 €

Costata 600 g con patatine 23 €

Polenta 4 €

Crauti 4 €

Patatine Fritte 4 €

Torta di mele 4 €

Panna cotta ai frutti di bosco 4 €

Panino hamburger con patatine 12 €

E la birra?

Grande protagonista la PAULANER, l’originale birra Bavarese dal 1634!