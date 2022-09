A Cerro di l’edizione zero di “10 SPRInTZ a Laveno”

L’iniziativa fa parte della “Camminata Rosa Laveno Mombello – Leggiuno”, giunta alla sua 2a edizione, intende promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sull’importante ruolo che prevenzione e ricerca rivestono nella quotidiana battaglia contro le forme tumorali e in modo particolare il Tumore al Seno. Sull’onda dell’interesse riscontrato dalla precedente edizione, nel 2022 la CamminataRosa raddoppia ed è organizzata dai Comuni di Laveno Mombello e Leggiuno. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi e ANDOS Insubria ODV-ETS.

Il ritrovo è per le ore 8 a Cerro, Piazza Dante, partenza ore 9.

Iscrizioni online: https://www.enternow.it/it/browse/10-sprintz-a-laveno.

Quota di iscrizione: 10 euro (fino al 3 ottobre). Sarà inoltre possibile iscriversi sabato 8 ottobre, dalle 16 alle 18, in piazza Caduti del Lavoro a Laveno, oppure domenica prima della gara in zona partenza al costo di 15 euro.