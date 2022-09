Il comando provinciale dei Carabinieri di Varese ricorda il generale Dalla Chiesa

“Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.

Questa la semplice frase riportata sulla locandina speciale che i Carabinieri del Comando provinciale di Varese, guidati dal colonnello Gianluca Piasentin hanno dedicato alla figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel giorno del quarantesimo anniversario della strage di via Carini (3 settembre 1982) in cui persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo per mano della mafia.

Il generale Dalla Chiesa era stato inviato dal governo allora guidato da Giovanni Spadolini solo tre mesi prima a Palermo con il ruolo di Prefetto, con l’obiettivo di stroncare il fenomeno mafioso come aveva fatto in precedenza con le Brigate Rosse.