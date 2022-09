Quando conviene noleggiare auto a lungo termine?

Il noleggio auto a lungo termine, oramai da anni, è diventato un sistema particolarmente apprezzato dagli italiani. Soprattutto in tempi come questi, caratterizzati dalla crisi economica e dalla super-inflazione, qualsiasi occasione di risparmio viene ovviamente presa in considerazione con molta attenzione. E il noleggio auto a lungo termine permette di risparmiare eccome, su una serie di voci di spesa, a carico della concessionaria e previste dal contratto all inclusive. Ma quando conviene noleggiare un’automobile con questa formula? Scopriamolo insieme.

Quando si desidera risparmiare sui costi dell’auto

Il vantaggio più importante del noleggio auto a lungo termine è, senza ombra di dubbio, la possibilità di risparmiare sul costo totale dell’auto. Infatti, sottoscrivendo un contratto per più anni, è possibile usufruire di condizioni speciali e abbassare notevolmente il canone mensile. Inoltre, questo tipo di contratto prevede generalmente una formula all-inclusive, la quale include – come detto – una serie di costi coperti direttamente dalla concessionaria.

Si fa ad esempio riferimento all’assicurazione RC auto, insieme alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, e ai costi relativi alle riparazioni in caso di sinistro. Inoltre, con il long term rent si risparmia anche sulla svalutazione del veicolo. Visto che la vettura resta di proprietà della società che la noleggia, l’utente non deve farsi carico della perdita di valore dell’auto, che inizia fin da quando esce dalla concessionaria. In sintesi, la modalità in questione è una vera manna per il conto in banca di chi la sceglie.

Quando si vuole scegliere fra molti modelli

Un altro vantaggio derivante dal long term rent è la possibilità di scegliere tra molti modelli, il che comprende anche l’opportunità di trovare opzioni più o meno economiche, o auto di lusso e sportive. Per capirlo basta visitare il sito movenzia.com, specializzato in noleggio a lungo termine, e indicare la tipologia di veicolo e il tipo di alimentazione. Per fare un esempio concreto, l’utente avrà la possibilità di scorrere la gamma di city car elettriche, oppure scegliere una berlina o un SUV, in base alle proprie esigenze specifiche.

Quando non si vuole acquistare una vettura

Scegliere il noleggio a lungo termine significa anche non dover sostenere l’onere finanziario relativo all’acquisto di un’auto a titolo definitivo. Come detto più volte, essendo un vero e proprio affitto, il veicolo resta di proprietà della concessionaria o della società che lo noleggia. Inoltre, al termine del periodo di noleggio, l’automobilista non deve riscattare l’auto che ha usato. In realtà questa possibilità viene direttamente esclusa dal contratto, per un motivo preciso.

Dopo l’utilizzo durante il noleggio long term, la concessionaria si riappropria del veicolo e lo immette nel mercato delle auto usate. In questo modo, sommando quanto guadagnato dal canone mensile d’affitto, riesce a rientrare delle spese vendendola come vettura di seconda mano. In conclusione, il noleggio di auto a lungo termine rappresenta una grande opportunità, sia per chi ha la necessità di risparmiare sul mantenimento e sulle spese d’acquisto dell’auto, sia per chi desidera cambiare modello senza doverlo riscattare al termine del contratto.