A Degusta Morbegno tornano le cantine

Il 24 e 25 settembre, l’1 e 2 e l’8 e 9 ottobre

DEGUSTA MORBEGNO

scende in cantina

La rassegna, alla sua terza edizione, riporta in auge le degustazioni di vini valtellinesi, accompagnando i visitatori in alcune cantine storiche della bella Morbegno oltre che all’interno di due location “top”: lo splendido Palazzo Malacrida ed il complesso ex Convento di Piazza Sant’Antonio.

IL PROGRAMMA

Come nelle due precedenti edizioni si potrà scegliere uno dei percorsi che abbinano movimento e visite guidate a meraviglie storico-paesaggistiche della zona: oltre al trekking sulla Costiera dei Cech, con visita al Torchio di Cerido e apericena nella Cantina dei Cech, ci sarà la novità dell’Itinerario con camminata tra chiese e palazzi con apericena presso la Sala Storico Ribelle di Palazzo Folcher. Si potrà visitare l‘ex Convento, tra “Verticali di vini e formaggi” che mettono insieme le perle vitivinicole alle specialità casearie della Valtellina, come anche scendere in cantina nel centro cittadino per le degustazioni di vini tipici DOCG delle Case Vitivinicole del territorio grazie a 4 Calici in 4 Cantine, dove si terranno degustazioni di pregiati Sforzati e accostamenti tra Rosso e Bollicine, oppure si potrà prenotare una visita guidata con aperitivo nello splendido gioiello settecentesco di Palazzo Malacrida.

Un evento completo, replicato su tre fine settimana consecutivi, che offrirà la possibilità di unire attività di scoperta del territorio tra Morbegno e dintorni, luoghi ricchi di storia, tradizioni, meraviglie architettoniche e paesaggistiche, alla scoperta dei rinomati vini e die prodotti della conosciuta enogastronomica valtellinese, per soddisfare a 360° ogni aspettativa dei visitatori e die turisti che decideranno di regalarsi un weekend autunnale in bassa Valtellina, ad appena un’ora da Milano.

Ritiro Pass e Calici per i due percorsi “4 calici in 4 cantine” presso uffici Pro Loco Morbegno in Piazza Sant’Antonio 5 e Via Pretorio 19.

Sul sito www.degustamorbegno.it tutte le info ed costi delle proposte e la possibilità di prenotare online le degustazioni ed i percorsi guidati.

