Due operai morti in una baracca a Moltrasio, lavoravano in un cantiere stradale

Due operai sono stati trovati senza vita questa mattina all’interno di una baracca di cantiere nel comune di Moltrasio (Co), in via Ranzato 4 all’altezza dell’uscita della galleria di Cernobbio. L’allarme è stato dato attorno alle 9.

La segnalazione parlava di due operai incoscienti rinvenuti in una “baracca” da cantiere, con resti di un falò verosimilmente acceso nella notte. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Como e i Vigili del Fuoco, oltre ad un’ambulanza e un’automedica il cui personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

Al momento non sono stati forniti dettagli sull’identità e l’età dei due. Una terza persona, un uomo di 62 anni che ha scoperto i due cadaveri, ha avuto un malore ed è stata valutata ma non portata in ospedale.