La caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club sbarca anche sul Lago di Como

Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano: domenica 6 ottobre si terrà la quinta edizione della più grande caccia al tesoro in contemporanea mai vista in Italia. L’evento, organizzato dal Touring Club Italiano, mira a far scoprire le eccellenze dei borghi dell’entroterra certificati con la Bandiera Arancione.

Lombardia protagonista con 10 borghi

In Lombardia, 10 borghi parteciperanno all’iniziativa, con esperienze uniche per i visitatori. Tra questi, Bienno (BS) e Moltrasio (CO) offriranno delle cacce al tesoro enogastronomiche, mentre Clusone (BG) e Solferino (MN) proporranno eventi in costume tradizionale e d’epoca.

La caccia al tesoro è aperta a tutti e invita a scoprire luoghi come Gromo (BG), Pizzighettone (CR), Ponti sul Mincio (MN), Castellaro Lagusello (MN), che ospiterà anche una mostra temporanea di arte contemporanea nella torre campanaria, e Chiavenna (SO), in concomitanza con il “Dì de la Brisaola”. A Sabbioneta (MN), invece, si terrà il tradizionale mercatino dell’antiquariato.

Partecipazione e iscrizione

Partecipare è semplice: basta iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it. L’iniziativa è aperta a tutte le età e la donazione richiesta aiuterà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano, che da oltre 130 anni si dedica alla valorizzazione dei borghi italiani. In omaggio, al momento dell’iscrizione, è possibile scaricare l’e-book della nuova guida Borghi da vivere 2024.

Per maggiori informazioni e per iscriversi: tesori.bandierearancioni.it.