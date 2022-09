Elisoccorso per un incidente auto – moto a Gallarate

Schianto attorno alle 7 di lunedì 26 settembre a Gallarate: si tratta di un incidente auto-moto dove è rimasto ferito un uomo di 31 anni.

Il fatto è avvenuto in via Giovanni Segantini e dalle prime informazioni i mezzi sanitari hanno operato in codice giallo. Sul posto, oltre a personale del commissariato, hanno operato l’elisoccorso partito dal Sant’Anna di Como, oltre a un’ambulanza della croce rossa italiana di Gallarate e un’automedica.