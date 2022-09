Guerrilla Comedy ai Giardini Estensi per una serata di Stand Up

Il collettivo Guerrilla Comedy con la collaborazione del Comune di Varese, Coopuf Iniziative Culturali e Madboys Eventi e Concerti, porterà giovedì 8 settembre alle 21 presso la Tensostruttura dei Giardini Estensi, per la prima volta nella storia della città di Varese, una grande serata di Stand Up: comicità irriverente e sagace che abbatte la quarta parete e parla direttamente al suo pubblico.

“Un evento per giovani, ma anche meno giovani, che sono certo possono apprezzare questo tipo di spettacolo – ha affermato Stefano Morandini di MadBoys Eventi e Concerti – Varese ha una lunga tradizione di comici e cabaret. Le nuove forme d’arte sono avanguardie, proposte fresche e il pubblico Varesino è importante che possa recepire queste novità, soprattutto per aiutare anche il ricambio generazionale nell’ambito dello spettacolo”.

L’evento, fortemente voluto e sostenuto dal consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Matteo Capriolo e l’assessorato alla cultura del Comune di Varese, conta già più di trecento prenotati, sintomo della capacità di Varese di aprirsi a nuove idee e iniziative.

“Avevamo la voglia di mettere in piedi un progetto che desse l’opportunità ai ragazzi di Guerrilla Comedy di aprirsi ad un nuovo pubblico – racconta Matteo Capriolo – Speriamo di avvicinare così la città a questa novità lasciando spazio ai suoi giovani“.

Il collettivo, nato nel 2021, conta di approcciare la città di Varese a questa forma di comicità ancora “underground”, che ha iniziato a spopolare e farsi conoscere in Italia solo negli ultimi anni.

“Siamo emergenti – racconta Lorenzo Deiana di Guerrilla Comedy – abbiamo riscontrato dei successi durante quest’anno, abbiamo voluto creare a Varese un gruppo che diffondesse questo fenomeno che nei prossimi anni siamo sicuri esploderà e siamo partiti a dicembre chiedendo disponibilità in alcuni locali per organizzare open mic, dando la possibilità a chiunque lo desiderasse di esibirsi con un suo monologo. All’inizio abbiamo ricevuto molti no, ma è stato un crescendo e piano piano hanno iniziato a chiamarci proprio loro. Stefano Morandini ci ha notato in una di queste serate amatoriali. E’ stato uno dei primi a venire incontro alla nostra idea”.

E prosegue: “Questo evento è molto grande per noi, 300 e passa persone che stanno ad ascoltarci è tanto – conclude – Son felice che ci siamo allineati su questa cosa, abbiamo già dei locali che ci hanno chiesto di organizzare serate per la prossima stagione”.

“Un Progetto interessante – afferma l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia – perché pone un problema della politica culturale a Varese: abbiamo trascurato che questa città, che dal 50 % è popolata da cittadini over 60, è anche una città dove vivono molti giovani, che meritano un’attenzione maggiore“.