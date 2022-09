Lavaggio del divano a domicilio: trattamenti e soluzioni

Il lavaggio del divano a domicilio è un servizio che si rivela importante sempre, ma a maggior ragione in una casa in cui sono presenti degli animali domestici o dei bambini. Purtroppo, le briciole di cibo, ma anche i germi, il polline, la polvere, le macchie e in generale lo sporco non si possono evitare, e soprattutto tendono a rimanere intrappolati nell’imbottitura e nei tessuti dei divani. Ci sono diverse soluzioni a cui si può ricorrere per migliorare il proprio arredamento, con l’aiuto di imprese specializzate che si occupano proprio di questa attività.

Come funzionano i trattamenti anti acaro

Gli acari della polvere sono esseri invisibili a occhio nudo che fanno parte della famiglia delle acarine, non molto diversi dalle zecche o dai ragni. Essi tendono a prosperare in ambienti umidi e caldi, come per esempio la tappezzeria del divano, la biancheria da letto e i tappeti. Gli acari si nutrono grazie alle cellule della pelle morte e assorbono dall’aria l’umidità di cui hanno bisogno. Le persone che sono sensibili agli acari e in generale chi ha problemi di asma dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di ricorrere a una ditta che si occupi di lavaggio dei divani.

La pulizia a vapore

Con il passare del tempo, gli acari della polvere devono essere eliminati anche perché, in caso contrario, aumentano e proliferano sempre di più. Più gli acari sono presenti e più aumentano le probabilità di avere problemi di allergie. Non tutti i divani consentono di ricorrere alla sterilizzazione a vapore, ma nel caso in cui ciò sia possibile vale la pena di sfruttare questo sistema. Infatti, la pulizia a vapore rappresenta un sistema piuttosto efficace per la rimozione degli acari, e in più si rivela adatta a una vasta gamma di tipologie di tappezzeria.

La sanificazione del divano

I divani hanno bisogno di servizi di pulizia professionali eseguiti con regolarità; in caso contrario non possono essere garantite le necessarie condizioni igieniche, e al tempo stesso non possono essere assicurati gli standard di qualità. Ecco, quindi, che grazie al lavaggio divano a domicilio si ha l’opportunità di far durare il proprio divano più a lungo; inoltre, il soggiorno diventa un ambiente più salubre nel quale si può rimanere senza che ci si debba preoccupare dei germi o dello sporco. Come si è detto, per sopravvivere gli acari necessitano di condizioni di umidità: quindi una buona soluzione è quella di provare a diminuire il livello di umidità in casa. Le ditte specializzate provvedono a questo grazie all’impiego di una unità di deumidificazione che assicura una ventilazione appropriata.

Come pulire il divano

Il mercato mette a disposizione una vasta gamma di metodi da utilizzare per una pulizia ottimale del divano. In base a quanto è urgente la pulizia e tenendo conto del budget che è possibile investire, si individua il metodo che si ritiene più appropriato, così che il divano possa essere usato ancora a lungo e senza imprevisti.

A chi rivolgersi: Aurora Cleaning

Chi è alla ricerca di un’impresa specializzata in questo settore ha la possibilità di rivolgersi ad Aurora Cleaning, che opera in tutto il territorio nazionale e garantisce un servizio di pulizia a domicilio ottimale. Volendo si può contattare la ditta per chiedere un preventivo senza impegno e ottenere ulteriori informazioni a proposito dei prezzi e del modus operandi del suo staff. Aurora Cleaning è nata alla fine degli anni ’90 a Milano grazie a Massimo Giallella. Così, con il passare degli anni l’azienda è cresciuta sempre di più, con una reputazione sempre migliore nel settore dei servizi di pulizia. Oggi la ditta mette a disposizione dei clienti uno staff altamente professionale, con servizi di pulizia che non riguardano solo il lavaggio dei divani ma, più in generale, la sanificazione degli appartamenti e degli uffici. Un servizio serio e qualificato, tale da garantire standard di eccellenza per tutte le soluzioni proposte.