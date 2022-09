L’importanza di avere un’auto sempre efficiente e ben funzionante

Che siate dei semplici automobilisti in cerca di lumi o dei veri esperti di motori, dovreste fare una capatina sul sito automobiletop.it. Su questo portale potrete trovare una sfilza praticamente infinita di consigli utili per la gestione e la manutenzione dell’auto. In più vi verranno fornite delle dritte sui prodotti da acquistare perché la vostra quattro ruote resti sempre efficiente e ben funzionante e perché a guardarla, nonostante il tempo che passa inesorabile, sembri sempre appena uscita dal concessionario.

La politica del sito automobiletop.it

Chi gestisce il sito dichiara espressamente di essere un “addetto ai lavori”. Il signor Pietro Rossi, fondatore del blog, lavora infatti in un’officina meccanica e di motori, ovviamente, se ne intende parecchio. Appassionato di due ruote e quattro ruote praticamente da sempre, ha poi fatto del suo interesse un vero e proprio mestiere. Per questo motivo il portale in questione risulta attendibile, aggiornato su tutte le novità del settore e comunque gestito in maniera responsabile ed attenta.

Lo stesso fondatore del sito fa notare ai suoi visitatori poi che i vari argomenti di cui trattano le pagine del suo blog mutuano dalla quotidianità. Chiaro è insomma che chi svolge la professione di meccanico abbia l’occasione di avere a che fare con mille varianti dello stesso prodotto per auto e di poter esprimere delle valutazioni tecniche ed al contempo empiriche sulla resa di un cavalletto o sulla funzionalità di un cric di sollevamento, sulla qualità di un olio motore o sull’efficienza di un tester per la batteria e via discorrendo.

Insomma: la politica di questo sito è di parlare di quello che si conosce bene e per esperienza diretta. In ogni caso si discute con cognizione di causa, testando prima il prodotto, selezionando le varianti migliori o più utili di un dato “pezzo” o di un certo accessorio, rilevandone pregi e difetti, cercando di capire a quale fascia d’utenza possa adattarsi un articolo e così via. Il tutto viene poi riportato fedelmente sulle pagine del sito aiutando così chi si accinge a comprare una chiave telescopica per bulloni, delle catene da neve, un kit tagliando auto e quant’altro a fare una buona scelta e ad investire al meglio i suoi soldi.

Non solo viti e bulloni

Il sito automobiletop.it si occupa di motori a 360 gradi. Questo significa che non soltanto potrete trovare consigli tecnici e pratici sulle pastiglie dei freni, sugli starter per auto, sulle batterie e così via, ma potrete trovare anche articoli e recensioni su prodotti che riguardino sì la vita dell’automobilista medio, ma che non siano strettamente connessi alla meccanica della vettura.

Tanto per fare degli esempi troverete guide e suggerimenti relativi ai supporti smartphone, ai cuscini lombari, ai tappetini, ai coprivolante, ai dispositivi antiabbandono e chi più ne ha più ne metta. Insomma: “l’argomento motori” viene letteralmente sviscerato su tutti i fronti, trattato nella maniera più semplice e completa possibile e, soprattutto, con cognizione di causa.

Il linguaggio

In che senso l’argomento motori viene trattato nella maniera più semplice possibile? Beh, nel senso che il linguaggio adottato da chi scrive articoli e recensioni per il sito automobiletop.it è un linguaggio comune e, come tale, facilmente comprensibile a chiunque. Insomma: che senso avrebbe adottare un lessico infarcito di termini tecnici, di paroloni sconosciuti ai più se si desidera che l’utente medio riesca a raccapezzarsi al meglio nel mondo delle quattro ruote? A differenza di molti altri portali orientati sullo stesso argomento, quello di cui vi parlo oggi è in tal senso davvero molto più “democratico”, effettivamente rivolto a chiunque ed innegabilmente comprensibile per tutti.

Un piccolo chiarimento

Il sito in questione si occupa di recensire prodotti di marche blasonate o poco note ai più mantenendo sempre un certo distacco dal brand o dalle ragioni commerciali che potrebbero animare un qualsiasi portale. Insomma: qualunque sia l’azienda che commercializza un dato articolo i suoi eventuali difetti verranno sottolineati al pari dei pregi. Questo per dire che lo scopo ultimo del blog non è certo quello di vendervi qualcosa e che non ci sono accordi pubblicitari tra le case produttrici e chi scrive le recensioni: quello che leggete è il parere nudo e crudo di un tecnico.