Nel weekend le nuvole lasciano spazio al sole

Dopo i forti temporali di giovedì sera, la pioggia continua anche per tutta la giornata di venerdì, con possibili schiarite in serata. Il tempo migliora nel fine settimana con giornate di sole per sabato e domenica, nonostante qualche nuvola. Nel dettaglio, il Centro Geofisico Prealpino per la giornata di oggi, venerdì 30 settembre, prevede cielo molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti, localmente a carattere di rovescio o temporale. Cime alpine e Prealpine nelle nubi. Sulle Alpi neve oltre 2200 m. In serata via via asciutto e qualche schiarita.

Sabato 1 ottobre giornata in parte soleggiata con velature e passaggi nuvolosi a tratti estesi al mattino. Asciutto. Temperature massime in rialzo. Lungo le Alpi dal pomeriggio più nuvole e qualche fiocco di neve sul confine oltre 2000 m.

Domenica 2 ottobre abbastanza soleggiato, solo alcuni passaggi di nubi medio alte lungo le Alpi e sulla bassa padana. Asciutto. Rialzo delle temperature massime e più mite anche in montagna con 0°C in rialzo a 3500 m.