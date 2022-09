Pallamano Cassano Magnago vince contro Carpi (30-28) e traccia la via

Complicità, strategia, coraggio e audaci: il poker vincente “calato” dalla pallamano Cassano Magnago che questa sera, sabato 24 settembre, ha sconfitto Carpi 30-28 tra le mura amiche del palazzetto Tacca. Gli amaranto hanno così conquistato due punti fondamentali per la classifica (ora sono a cinque) e corretto il tiro dopo l’amaro pareggio di settimana scorsa a Chieti contro Campus Italia. (Foto di Fabrizia Petrini)

Il primo, logorante, tempo del match ha visto le due squadre misurarsi compari forza: pochi i momenti di vantaggio del Cassano Magnago e con un massimo di quattro gol sugli emiliani, che, pur rimanendo in svantaggio, ogni volta si avvicinavano pericolosamente ai padroni di casa. Infatti, il primo tempo si è concluso 14-14.

Nella seconda mezz’ora di gioco i lombardi hanno messo il turbo portandosi sul +5 nei primi sei minuti del gioco, lasciando gli ospiti a bocca asciutta. Coach Matteo Bellotti ha fatto alzare la difesa amaranto, che ha infastidito gli attacchi bianconeri e vanificato ogni tentativo di recupero.

Al 38′ il bomber Federico Mazza ha dovuto lasciare definitivamente il campo dopo una seconda caduta (a metà del primo tempo si era fatto male alla caviglia ed era stato in panchina per una decina di minuti), ma la squadra non si è persa d’animo e ci ha messo tutto il cuore per giocare anche per lui. Le azioni in attacco si sono fatte più fluide, le intercessioni delle ali di Gabriele Saitta e Filippo Branca, gli spettacolari e coraggiosi gol di Giacomo Savini in elevazione negli ultimi dieci minuti hanno fatto il resto, insieme a una prestazione di Luca Monciardini tra i pali da incorniciare (12 parate, di cui un rigore allo scadere del primo tempo).

Cassano Magnago ha ottenuto così la prima vittoria in casa (30-28) e ha dato un buon segnale di una squadra che, dopo i cambiamenti subiti questa estate, si sta oleando e sta affinando i propri punti di forza.

PRIMO TEMPO

La prima mezz’ora di gioco è iniziata con una situazione di equilibrio, senza un vantaggio metto di una squadra sull’altra. Tante le situazioni di pareggio nel primo quarto d’ora, come il 3-3 al 7.35’ realizzato da Federico Mazza, o il 5-5 firmato dalla pericolosissima ala Francesco Ceccarini (al 12.07’).

Un logorio costante quello degli amaranto che, non appena realizzavano un gol di vantaggio, questo veniva subito recuperato dagli emiliani. Gli ospiti hanno ottenuto il primo vantaggio solo al 16’, quando Sebastian Carabulea ha tirato nella porta difesa da Luca Monciardini.

Dal 20’ gli amaranto hanno tentato di staccare i bianconeri, grazie al gol di Giacomo Savini al 19.50’ (11-10) che ha riportato la squadra in partita dopo tre minuti di magra. Lo ha seguito a ruota Gabriele Saitta con due gol consecutivi (13-0) al 22’. Negli ultimi cinque minuti Carpi ha rialzato la testa e tentato la rincorsa e ci è riuscito, nonostante il rigore parato da Luca Monciardini al 28′: le reti di Ceccarini e Francesco Cascone hanno colmato il gap.

Il primo tempo si è concluso 14-14.

SECONDO TEMPO

