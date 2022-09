Pesante ko per la Caronnese: l’Alcione si impone 4-0

Pesante passivo nella quarta giornata di campionato per la Caronnese che subisce un poker sul campo dell’Alcione. I ragazzi di Simone Moretti cadono 4-0 a Milano e restano così da soli sul fondo della classifica con 1 solo punto.

LA PARTITA

L’Alcione prova a fare la partita nei primi minuti, anche se la Caronnese si vede con un tiro di Austoni, centrale e con una conclusione di Duguet, murata. Più pericoloso però il team milanese: prima Bagatti manda a lato di un nulla un colpo di testa dal cuore dell’area di rigore, poi Manuzzi lascia lì due nitide occasioni, sempre da buona posizione. Alla lunga, però, gli orange passano: al 35′ il colpo di testa vincente è di Bangal, perso sul primo palo su corner battuto dalla destra. Prova a reagire la Caronnese, ma Tunesi non trova la porta.

Nella ripresa la Caronnese prova a reagire, prima il tiro di Gaeta, poi la conclusione di Duguet, ma di fatto Bacchin è inoperoso. Anche sul colpo di testa di Gini, che manda a lato di un nulla, così come sul destro di Austoni. Triplo cambio di Moretti per provare a dare una svolta, ma l’Alcione è pericoloso in contropiede, anche se Manuzzi grazia ancora una volta. Al 33’ gli orange chiudono la partita: destro secco da fuori di Bagatti che sigilla la partita. E un passivo finale che diventa ampio con l’autogol di Alushaj (sfortunato col pallone che colpisce la schiena su punizione dalla destra), mentre Manuzzi riesce a trovare la gioia personale.

Il prossimo impegno di campionato per la Caronnese sarà la sfida tra rossoblu del varesotto contro la Varesina.

ALCIONE-CARONNESE 4-0

MARCATORI: 35’ Bangal; 33’ st Bagatti, 36’ st aut. Alushaj, 40’ st Manuzzi.

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin; Chierichetti, Venturini, Ortolani, Montesano (37’ st Tucci); Bagatti, Piccinocchi (37’ st Pio Loco Boscariol), Palma (26’ st Bonaiti); Zito (37’ st Soldi); Bangal, Manuzzi. A disp.: Spada, Ciappellano, Petito, Peruchetti, Morselli. All.: Cusatis.

CARONNESE (4-3-3): Angelina; Pandini, Galletti, Alushaj, Sardo (18’ st Giardino); Gini, Vingiano, Tunesi (18’ st Curci); Duguet, Gaeta (18’ st Vai), Austoni (35’ st Motta). A disp.: De Luca, Dipalma, Cattaneo, Cretti, Achenza. All.: Moretti.

ARBITRO: Papi di Prato.

NOTE: giornata coperta, terreno in erba sintetica. Spettatori 100 circa. Ammoniti: Manuzzi, Gini, Piccinocchi. Angoli 6-5. Recupero 2’, 3’.

SERIE D GIRONE B – IV GIORNATA

Sabato 24 settembre: Varesina – Arconatese 1-2

Mercoledì 28 settembre: Alcione – Caronnese 4-0; Desenzano – Breno 1-0; Casatese – Varese 0-0; Real Calepina – Villa Valle 0-0; Sona – Lumezzane 0-2; Sporting Franciacorta – Folgore Caratese 2-1; Virtus CiseranoBergamo – Ponte San Pietro 2-3; Seregno – Brusaporto h. 20.30.

CLASSIFICA: Sporting Franciacorta 10; Arconatese 9; Casatese 8; Lumezzane, Alcione, Desenzano 7; Ponte San Pietro, Virtus CBg, Varesina 6; Varese 5; Seregno, Villa Valle, Sona 4; Brusaporto, Real Calepina, Folgore Caratese 3; Breno 2; Caronnese 1.